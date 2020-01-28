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Edinson Cavani PSG Tarihinin En Golcü Oyuncusu Oldu

2017-18 Ligue 1 sezonunda Paris Saint-Germain sahasında Montepellier'i ağırladı. İlk yarıda Edinson Cavani gol perdesini açtı ve PSG tarihinin en golcü futbolcusu olarak rekorlar kıtabına girdi.

28.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:19

2017-18 Ligue 1 sezonunda Paris Saint-Germain sahasında Montepellier'i ağırladı. İlk yarıda gol perdesini açtı ve PSG tarihinin en golcü futbolcusu olarak rekorlar kıtabına girdi.

Kaynak: Dugout

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