Edinson Cavani PSG Tarihinin En Golcü Oyuncusu Oldu
2017-18 Ligue 1 sezonunda Paris Saint-Germain sahasında Montepellier'i ağırladı. İlk yarıda Edinson Cavani gol perdesini açtı ve PSG tarihinin en golcü futbolcusu olarak rekorlar kıtabına girdi.
28.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:19
2017-18 Ligue 1 sezonunda Paris Saint-Germain sahasında Montepellier'i ağırladı. İlk yarıda Edinson Cavani gol perdesini açtı ve PSG tarihinin en golcü futbolcusu olarak rekorlar kıtabına girdi.
Kaynak: Dugout
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