Edinson Cavani'nin Paris Saint-Germain'deki Tarihi Kariyeri Edinson Cavani, Temmuz 2013'te Paris Saint-Germain'e transfer olduğundan beri kulübü ile birlikte 18 kupa kazandı. Ayrıca Ocak 2018'de kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Gelin kariyerine yakından göz atalım.

Edinson Cavani, Temmuz 2013'te Paris Saint-Germain'e transfer olduğundan beri kulübü ile birlikte 18 kupa kazandı. Ayrıca Ocak 2018'de kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Gelin kariyerine yakından göz atalım. Kaynak: Dugout