Ederson neden yok (Fenerbahçe Karagümrük)? Ederson sezonu kapattı mı?
Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük maçı öncesi kalede değişikliğe gidiyor. Brezilyalı kaleci Ederson'un sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği kesinleşti. Peki, Ederson neden yok (Fenerbahçe Karagümrük)? Ederson sezonu kapattı mı?

Fenerbahçe'de kaleci krizi yaşanıyor. Sakatlığı süren Brezilyalı file bekçisi Ederson, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Samsunspor deplasmanında başarılı bir performans sergileyen Tarık Çetin kalede görev alacak. İrfan Can Eğribayat'ın durumu ise maç günü netleşecek. Ederson neden yok (Fenerbahçe Karagümrük)? Ederson sezonu kapattı mı?

EDERSON NEDEN YOK?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazar akşamı Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Samsunspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Kanarya, bu karşılaşmayı bir çıkış maçı olarak görüyor.

Samsunspor maçı öncesinde sakatlanan Brezilyalı kaleci Ederson'dan kötü haber geldi. Deneyimli eldiven, Fatih Karagümrük karşısında da forma giyemeyecek. Ederson'un tedavisine devam edilirken, takımın kaleci tercihi de netleşti.

TARIK ÇETİN KALEDE

Samsunspor maçında başarılı bir performans sergileyen Tarık Çetin, bu kez Kadıköy'de eldivenleri devralacak. Teknik ekibin genç kaleciye güveninin tam olduğu öğrenildi. Öte yandan, İrfan Can Eğribayat'ın durumu belirsizliğini koruyor. Takımla yeterince antrenman yapamayan Eğribayat'ın kadroda yer alıp almayacağına maç günü karar verilecek.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yapılacak antrenmanla sürdürecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda Jhon Duran'ın topla bireysel çalışmalara başlaması bekleniyor. Ederson'un yanı sıra tedavisi süren İrfan Can Eğribayat'ın da durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

EDERSON SEZONU KAPATTI MI?

Ederson sakatlığı hakkında henüz detaylı açıklama yapılmadı.

