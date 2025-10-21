Haberler

Ederson gidiyor mu? Ederson Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Ederson gidiyor mu? Ederson Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki en dikkat çekici transferlerinden biri olan Ederson hakkında krizin boyutu giderek büyüyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakip Galatasaray'ın elinden büyük uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Brezilyalı file bekçisinden bir türlü beklediği verimi alamadı. Uzun süredir süren sakatlığı nedeniyle formasına kavuşamayan yıldız kalecinin durumu, taraftar ve yönetim arasında tartışma konusu haline geldi. Peki, Ederson'un geleceği ne olacak? Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Sezon başında yüksek beklentilerle transfer edilen dünyaca ünlü kaleci Ederson, şu sıralar Fenerbahçe'de eleştirilerin merkezinde yer alıyor. Yaşadığı sakatlığın uzaması ve aldığı yüksek maaş, yönetim cephesinde huzursuzluğa neden oldu. Brezilyalı eldivenin, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddiaları gündemde. Peki, Ederson gerçekten Fenerbahçe kariyerine veda edecek mi?

EDERSON'UN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Ederson, milli ara dönüşünde de sahalara dönemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, yıldız kalecinin kısa süre içinde takıma döneceğini belirtmişti ancak Brezilyalı file bekçisi, Karagümrük karşılaşmasında da yedek kulübesinde kaldı.

KALE TARIK ÇETİN'E EMANET

Bu süreçte hem Ederson'un hem de İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları nedeniyle kaleyi genç kaleci Tarık Çetin devraldı. 23 yaşındaki kaleci, gösterdiği performansla maçın en dikkat çeken ismi oldu ve karşılaşmayı 7.5 puanla tamamladı. Tarık'ın güven veren oyunu, teknik ekibin de takdirini kazandı.

TEDESCO TEMKİNLİ KONUŞTU

Karagümrük mücadelesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tedesco, Ederson'un ne zaman sahalara döneceğine dair net bir tarih vermekten kaçındı. İtalyan teknik adam, "Ederson'un da en kısa zamanda hazır olmasını bekliyoruz" ifadeleriyle temkinli bir açıklama yaptı.

YÜKSEK MAAŞ KRİZİ BÜYÜYOR

Fenerbahçe'de tartışmaların fitilini, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Hakan Bilal Kutlualp ateşledi. Kutlualp, "Fenerbahçe tarihinin en yüksek maaş bütçesine sahibiz! Bir kaleci aylık 1,1 milyon euro kazanıyor, bu sürdürülebilir değil" sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklamaların Başkan Sadettin Saran'ın bilgisi dahilinde yapıldığı öne sürülürken, kulüp yönetiminde Ederson'un yüksek maaşından duyulan rahatsızlığın giderek arttığı ifade ediliyor.

ARA TRANSFERDE AYRILIK SENARYOSU

Kulüp çevrelerinde konuşulan iddialara göre, Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi halinde Ederson'un satışına sıcak bakabilir. Brezilyalı kalecinin yıllık 13 milyon euro maaş aldığı ve performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle yolların ayrılma olasılığının gündemde olduğu öne sürülüyor.

Osman DEMİR
