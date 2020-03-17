Eder'in Portekiz'i Avrupa Şampiyonu Yapan Golü EURO 2016 finalinde Paris'in Stade des France stadında turnuvaya ev sahipliği yapan Fransa ile Portekiz karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı dolayısıyla ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldığı finalin 90 dakikası golsüz eşitlikle bitince uzatmalara gidildi. Portekiz forveti Eder, maçın 109. dakikasında ceza sahasından kaleci Hugo Lloris'i avladı ve ülkesini tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıdı.

EURO 2016 finalinde Paris'in Stade des France stadında turnuvaya ev sahipliği yapan Fransa ile Portekiz karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı dolayısıyla ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldığı finalin 90 dakikası golsüz eşitlikle bitince uzatmalara gidildi. Portekiz forveti Eder, maçın 109. dakikasında ceza sahasından kaleci Hugo Lloris'i avladı ve ülkesini tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıdı. Kaynak: Dugout