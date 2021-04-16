Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı
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Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Chelsea'den Real Madrid'e 100 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduktan sonra kaybolan Eden Hazard ile ilgili Lille'den eski takım arkadaşı Mavuba, sosyal medyadan komik anılarını paylaştı. Hazard'la ilgili eğlence anısı anlatan Mavuba, "Lille'deki son maçıydı ve küçük bir organizasyon ayarladı. Sabaha kadar uyumadan içki içti, biz ayakta duramıyorduk ve uyuduk. O uyumadan maça çıktı ve hat-trick yaptı, bu adam inanılmaz bir şey. Toparlayacaktır" dedi.

Son yılların en büyük transfer hüsranlarından olan Eden Hazard'ın eski takım arkadaşlarından Rio Mavuba, Belçikalı yıldızla ilgili anılarını sosyal medyadan anlattı. Daha önce Hazard'ın sarhoş halde birkaç kez maça çıktığını söyleyen Mavuba, oyuncunun son maçıyla ilgili düzenlediği eğlencenin detaylarını anlattı.

"BU ADAM GERÇEK DEĞİL"

Mavuba, "Hazard'ın son maçıydı. Küçük bir organizasyon ayarlamak istedi. Biraz içki içmeye karar verdik. Biraz sürükleyici bir içkiydi. Adam uyumadan sabaha kadar bütün gece içti. Biz dayanamadık, birbirimize sarılarak uyuduk. Sabah olduğunda Hazard uyumamış ve sarhoştu. Alkolü çok sever. O akşam Nancy maçına çıktı ve 3 gol attı. Bu adam inanılmaz. Real Madrid'de toparlayacaktır" diye konuştu.

Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı
Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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