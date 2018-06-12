Eden Hazard, Belçika Milli Takımının Kaptanı Olduğunu Carrasco'ya Gösterdi

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçında Kosta Rika ile karşılaştı.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Belçika'da Eden Hazard ile Yannick Ferreira Carrasco ilginç bir an yaşandı.

EDEN HAZARD TAKIM ARKADAŞINI İTTİ

Karşılaşmanın 3-1 devam ettiği sırada korner direği yakınlarında topla buluşan Carrasco ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

Belçika Milli Takımı kaptanı Eden Hazard, Carrasco'yu iterek meşin yuvarlağı takım arkadaşının ayağından aldı.