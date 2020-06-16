Eczacılık Mesleği Neden Tercih Edilmeli? Phusion Eğitim Danışmanlığı'nın Kurucu Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, eczacılık mesleğinin neden tercih edilmesi gerektiğini anlattı.

Phusion Eğitim Danışmanlığı'nın Kurucu Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, eczacılık mesleğinin neden tercih edilmesi gerektiğini anlattı. Gençlere eczacılık mesleğini tavsiye eden Küçükkoyuncu, eczacılığın son derece tatmin edici, keyifli bir meslek olduğunu ve insanların hayatına dokunmayı sağladığı için hayatın anlamının ve mutluluğun yakalanacağını ifade etti.

Küçükkoyuncu, eczacılık mesleğini yapanların hem mağazacılık hem de sağlık danışmanlığı noktasında kompleks bir işi yönetebilme becerisi elde ettiğini belirtti. İşini doğru yapan eczacıların gelecekte kazançla ilgili hiçbir şüphe duymayacağını ve gençlerin gönül rahatlığıyla bu mesleği tercih edebileceklerini söyledi.