Eczacıbaşı VitrA, Karayolları deplasmanına gidiyor
Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Karayolları'na konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, günü tek idmanla tamamlayarak Ankara'ya doğru yola çıkacak.
Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Karayolları'na konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, günü tek idmanla tamamlayarak Ankara'ya doğru yola çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan ve sonrasında ligde karşılaştığı Çan Gençlik Kale Spor'u set vermeden geçen turuncu-beyazlılar, yoğun antrenman ve maç temposuna hız kesmeden devam etti. Zorlu mücadelelerden galibiyetle çıktıklarını söyleyen genç orta oyuncu Yasemin Güveli, "Çok yorucu ama bir o kadar da heyecanlı bir haftayı geride bıraktık. Şu an tamamen lige konsantre olmuş durumdayız. Ankara yolculuğumuzdan da galibiyetle döneceğimize inanıyorum" sözleriyle görüşlerini aktardı. Karayolları-Eczacıbaşı VitrA mücadelesi 17 Aralık Perşembe günü, saat 13.00'da, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı