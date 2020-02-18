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Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın sakatlandı

Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6'ncı ve son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakada sakatlık geçiren Hande Baladın ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapıldı.

18.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:04
Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın sakatlandı

Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6'ncı ve son maçında ekibi Budowlani Lodz'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakada sakatlık geçiren ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hande Baladın'ın sakatlığının ardından yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.


Kaynak: DHA
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