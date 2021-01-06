Eczacıbaşı Topluluğu'nda üç pozisyona kadın yöneticiler atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Eczacıbaşı Topluluğu'nda üç pozisyona kadın yöneticiler atandı

06.01.2021 07:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 07:49
Eczacıbaşı Topluluğu'nda üç pozisyona kadın yöneticiler atandı

Eczacıbaşı Topluluğu, fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar kapsamında üç önemli pozisyona, kadın yöneticiler atandığını açıkladı.

Eczacıbaşı Topluluğu, fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar kapsamında üç önemli pozisyona, kadın yöneticiler atandığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre;

İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine, daha önce İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Eylem Özgür, Hukuk Başdanışmanlığı görevine halen Hukuk Danışmanı olarak görev yapan Ayşe Dirik,Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürlüğü'ne de daha önce aynı kuruluşta Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yapan Müge Satır getirildi.İş yaşamına 1999 yılında Aselsan'da Toplam Kalite Uzmanı olarak başlayan Eylem Özgür,Eczacıbaşı Topluluğu'na 1999 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı. 1976 yılında doğan Eylem Özgür; lisans eğitimini 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde tamamladı; doktora derecesini ise 2010 yılında aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden aldı.İş yaşamına 1993 yılında Birleşik Alman İlaç'ta Üretim Planlama Uzmanı olarak başlayan Müge Satır, Eczacıbaşı Topluluğu'na 1996 yılında Eczacıbaşı-Baxter bünyesinde Proje Uzmanı olarak katıldı. 1969 yılında doğan Müge Satır, lisans eğitimini 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi EndüstriMühendisliği Bölümü'nde tamamladı.İş yaşamına 2001 yılında Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Avukat olarak başlayan Ayşe Dirik, Eczacıbaşı Topluluğu'na 2013 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde Avukat olarak katıldı.1977 yılında doğan Ayşe Dirik, lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi HukukBölümü'nde, yüksek lisans eğitimini (LLM) ise 2003 yılında London School of Economics andPolitical Science'da Hukuk dalında tamamladı. (Fotoğraflı)

 


Eczacıbaşı Topluluğu'nda üç pozisyona kadın yöneticiler atandı
Eczacıbaşı Topluluğu'nda üç pozisyona kadın yöneticiler atandı
Eczacıbaşı Topluluğu'nda üç pozisyona kadın yöneticiler atandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İsmail Kartal
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eczacıbaşı Topluluğu'nda üç pozisyona kadın yöneticiler atandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 07:53:05. #1.14#
title