Eczacıbaşı Topluluğu'nda üç pozisyona kadın yöneticiler atandı
06.01.2021 07:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 07:49
Eczacıbaşı Topluluğu, fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar kapsamında üç önemli pozisyona, kadın yöneticiler atandığını açıkladı.
Eczacıbaşı Topluluğu, fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar kapsamında üç önemli pozisyona, kadın yöneticiler atandığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre;İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine, daha önce İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Eylem Özgür, Hukuk Başdanışmanlığı görevine halen Hukuk Danışmanı olarak görev yapan Ayşe Dirik,Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürlüğü'ne de daha önce aynı kuruluşta Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yapan Müge Satır getirildi.İş yaşamına 1999 yılında Aselsan'da Toplam Kalite Uzmanı olarak başlayan Eylem Özgür,Eczacıbaşı Topluluğu'na 1999 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı. 1976 yılında doğan Eylem Özgür; lisans eğitimini 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde tamamladı; doktora derecesini ise 2010 yılında aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden aldı.İş yaşamına 1993 yılında Birleşik Alman İlaç'ta Üretim Planlama Uzmanı olarak başlayan Müge Satır, Eczacıbaşı Topluluğu'na 1996 yılında Eczacıbaşı-Baxter bünyesinde Proje Uzmanı olarak katıldı. 1969 yılında doğan Müge Satır, lisans eğitimini 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi EndüstriMühendisliği Bölümü'nde tamamladı.İş yaşamına 2001 yılında Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Avukat olarak başlayan Ayşe Dirik, Eczacıbaşı Topluluğu'na 2013 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde Avukat olarak katıldı.1977 yılında doğan Ayşe Dirik, lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi HukukBölümü'nde, yüksek lisans eğitimini (LLM) ise 2003 yılında London School of Economics andPolitical Science'da Hukuk dalında tamamladı. (Fotoğraflı)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı