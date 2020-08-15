Eczacıbaşı hazırlık turnuvasında ikinci gün Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün düzenlediği hazırlık turnuvasının ikinci gününde kazanan takımlar Eczacıbaşı VitrA ve Türk Hava Yolları oldu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün düzenlediği hazırlık turnuvasının ikinci gününde kazanan takımlar Eczacıbaşı VitrA ve Türk Hava Yolları oldu.

Günün ilk maçında Galatasaray ile karşılaşan THY ekibi mücadeleyi 3-0 kazanarak turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. 14 sayıyla maçın en skoreri Madison Kingdon olurken, THY toplamda 9 blok sayısıyla oynadı.

Diğer maçın galibi ise Sistem9 Yeşilyurt takımını 3-1 yenen ev sahibi Eczacıbaşı VitrA oldu. Sahaya genç oyuncu ağırlıklı çıkan turuncu beyazlılarda, Beyza 18, Boskovic 16 ve Saliha 14 sayı elde etti.

Turnuvanın son gününde yarın, saat 15.30'da Galatasaray - Sistem9 Yeşilyurt, saat 18.00'de ise Eczacıbaşı VitrA - THY karşılaşmaları oynanacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında maçlar seyircilere kapalı olacak.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç

THY: Aslı, Polen, Şeyma, Büşra Şahin, Nursevil, Madison, Merve (L), Berin, Ada, Özgenur

Galatasaray: Selin, Çağla, Güldeniz, Sezen, İlkin, Gizem, Derya (L), Ece

Setler: 3-0 (25-16, 25-19, 25-14)

Süre: 69 dakika (22, 23, 24)

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Elif, Saliha, Merve, Melis, Fatma, Beyza, Melisa (L), Boskovic, Mirkovic, Thompson, Hande

Sistem9 Yeşilyurt: Derya, Zeynep, Derya Cebecioğlu, Scuka, Cross, Buket, Aybüke (L), İrem, Tuana, Duru, Burcu, Bihter

Setler: 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 25-13)

Süre: 113 dakika (26, 29, 25, 23) - İSTANBUL

Kaynak: İHA