Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı
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Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı

05.10.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:14

Beşiktaşlılığı ile bilinen ünlü sunucu Ece Erken, siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'yi eleştirdiği tweeti sonrası taraftarın hışmına uğradı. Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Erken, bir taraftarın tepkisine karşılık olarak "Sahi, sen ne yaptın kardeş?" şeklinde yanıt verdi.

Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan sunucu Ece Erken, taraftarı olduğu siyah-beyazlı takımın aldığı mağlubiyetler sonrası isyan etti.

Twitter hesabından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı "Twitter'la gelen, Twitter'la gider güçlü! başgan!" tweeti gündem oldu.

Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı

"5 BİN LİRALIK FORMA ALDIM"

Birçok Beşiktaş taraftarı Ece Erken'e tepki gösterirken ünlü sunucu bir takipçisine "100 bin lira bağışladık ve 5 bin liralık forma da geçen hafta aldım, sahiii sen ne yaptın kardeşşşşş" diye cevap yazdı.

Aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğunu söylediği boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaşan Ece Erken hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ece Erken, yuvasını yıkmakla suçlandığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da yakalanmıştı.

Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı
Haber Yorumları (2)
AFYONLU: ECE ERKEN HAKLI
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VTD: sen bagışlarsın tabi :))
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500
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