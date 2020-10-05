Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı

Beşiktaşlılığı ile bilinen ünlü sunucu Ece Erken, siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'yi eleştirdiği tweeti sonrası taraftarın hışmına uğradı. Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Erken, bir taraftarın tepkisine karşılık olarak "Sahi, sen ne yaptın kardeş?" şeklinde yanıt verdi.