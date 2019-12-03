ECB'den küresel ekonomideki belirsizlik açıklaması

03.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:27

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dünya ekonomisinin genel görünümünün durgun ve belirsiz olduğunu, bu durumun Avro Bölgesi mal ve hizmetlerine olan talebi düşürdüğünü söyledi.