ECB'den küresel ekonomideki belirsizlik açıklaması
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dünya ekonomisinin genel görünümünün durgun ve belirsiz olduğunu, bu durumun Avro Bölgesi mal ve hizmetlerine olan talebi düşürdüğünü söyledi.
03.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:27
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dünya ekonomisinin genel görünümünün durgun ve belirsiz olduğunu, bu durumun Avro Bölgesi mal ve hizmetlerine olan talebi düşürdüğünü söyledi.
Kaynak: Dunya.com