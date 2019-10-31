EBRD'nin Borsa İstanbul hisselerine Varlık Fonu talip oldu

Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul CEO'su olarak atanmasının ardından BIST'te sahip olduğu yüzde 10 hissesini satmak istediğini açıklayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın paylarına Türkiye Varlık Fonu talip oldu.

31.10.2019 09:57
EBRD'nin Borsa İstanbul hisselerine Varlık Fonu talip oldu

Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul CEO'su olarak atanmasının ardından BIST'te sahip olduğu yüzde 10 hissesini satmak istediğini açıklayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın paylarına Türkiye Varlık Fonu talip oldu.

Kaynak: Dunya.com

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