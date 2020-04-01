EBRD gelişmekte olan ekonomileri izliyor EBRD, gelişmekte olan ekonomilerin koronavirüs salgının etkisine dayanma kabiliyetlerini incelemek ve değerlendirmek üzere yeni bir izleme geliştirdiğini duyurdu.

EBRD, gelişmekte olan ekonomilerin koronavirüs salgının etkisine dayanma kabiliyetlerini incelemek ve değerlendirmek üzere yeni bir izleme geliştirdiğini duyurdu. Kaynak: Dunya.com