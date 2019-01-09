Düzce'de "Geleneksel Tıpta Tıbbi Mantarlar" Çalıştayı

Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından "Geleneksel Tıpta Tıbbi Mantarlar" çalıştayı düzenlendi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen programda, alanında uzman bilim insanları ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Programda konuşan DÜ Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı, "2016 yılında Kalkınma Bakanlığı ve YÖK tarafından başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesinde 5 pilot üniversiteden biri olduk. Bu süreçte, bölge halkı için gelir getirici faaliyetler yürütmeyi hedefledik. Üniversitesi olarak çevre konusunda Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı, sağlık konusunda ise Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) alanında çalışmalar gerçekleştirdik. Çevre alanında bölgenin önemli tarımsal ürünleri olan fındık, pirinç ve mısırdan katma değerli ürünler üretirken sağlık alanında ise tıbbi bitki yetiştiriciliğine yoğunlaştık." diye konuştu.

Tıbbi mantarlar konusunu değerlendirmek için bir araya geldiklerini anlatan Hasırcı, "İthalat odaklı ve suistimalin yaygın olduğu bu sektörde belirli standartlar oluşturulmalı. Bir irade oluşturmak istiyoruz. Bilim insanları ve sektör temsilcileri ile bu konuları tartışıp bir rapor düzenleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, "Makromantar Sistematiği, Tıbbi Mantarlar ve Sektör, GETAT Uygulamalarında Tıbbi Mantarlar ve Mantar Biyokimyası ve Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği" başlıklarında sunum yaptı.

Kaynak: AA