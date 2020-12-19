Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı

Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, yoğun bakıma alındı. Eski başkanının durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.