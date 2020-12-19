Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı

19.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:26
Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı

Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, yoğun bakıma alındı. Eski başkanının durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın sağlık durumu ciddileşti.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 1 haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. 83 yaşındaki Yarsuvat, bugün yoğun bakım ünitesine alındı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

2 YIL GÖREVDE KALDI

Ünal Aysal'dan sonra göreve gelen Duygun Yarsuvat, 2014 ve 2015 yıllarında sarı kırmızılı kulübün başkanlığını yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Merve Dizdar Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 18:25:57. #1.14#
title