Duvar'da Rövaşata... Türkiye futbolu siyasete teslim olmuş durumda DUVAR – Hamid Omeri ve Ali Fikri Işık, Duvar'da Rövaşata programında Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını yorumladı.

DUVAR – Hamid Omeri ve Ali Fikri Işık, Duvar'da Rövaşata programında Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını yorumladı. Kararı eleştiren ikili, bu uygulamanın siyaset eliyle alındığını ve sporla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Işık ve Omeri programın ikinci kısmında ise İsveç 2. Ligi'nde mücadele eden Dalkurd'u Kürtçe olarak değerlendirdi. Işık, Dalkurd'un oynadığı futbolu beğenmediğini ve oyunun umut vermediğini söyledi.

Kaynak: DailyMotion.com