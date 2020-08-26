Duvar'da Rövaşata... PSG finale nasıl çıktı? Hamid Omeri ve Ali Fikri Işık Duvar'da Rövaşata programında bu hafta Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendirdi.

DUVAR - Hamid Omeri ve Ali Fikri Işık Duvar'da Rövaşata programında bu hafta Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendirdi. Dün oynanan PSG-Leipzig maçını yorumlayan ve PSG'nin oyununu öven Işık, yeni Alman futbolunun rağbet göreceğini belirtti. Barcelona'nın 8-2'lik yenilgisinde de Bayern Münih oyununa dikkat çeken ikili, mağlubiyetin sorumlusunun teknik direktör olduğunu ifade etti. Programın ikinci bölümünde Dalkurd'u Kürtçe olarak irdeleyen yorumcular, takımda oyun anlayışının değişmediğini ve radikal değişiklikler gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: DailyMotion.com