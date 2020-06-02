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10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor

Güne 6,81 seviyesinden başlayan dolar, öğleden sonra düşüşe geçerek resmen çakıldı. Kur şu sıralar 6,71 seviyesinden işlem görüyor.

02.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:10

Dün 6,79-6,82 bandında hareket eden dolar günü 6,81'den tamamladı. Bugüne de 6,81 seviyesinden başlayan kur, öğle saatlerinden sonra düşüşe geçti. TL karşısında değer kaybeden dolar, 6,71'e kadar geriledikten sonra saat 17.50 itibarıyla 6,72'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro ve sterlinde de benzer düşüşler yaşanıyor. Gün içinde 7,61 seviyesine kadar yükselen euro şu sıralar 7,52'den, gün içinde en yüksek 8,55 seviyesini gören sterlin ise 8,45'ten alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Dolara paralel olarak düşüşe geçen altının gram fiyatı ise güne 380 liradan başlamasının ardından şu sıralar 376 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 618 liradan, cumhuriyet altını ise 2.517 liradan satılıyor.

10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor

Ekonomi Manşet

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