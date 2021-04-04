Düşme potasında yüzler güldü! Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü haftayı kayıpsız geçti
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Düşme potasında yüzler güldü! Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü haftayı kayıpsız geçti

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Düşme potasında yüzler güldü! Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü haftayı kayıpsız geçti

Süper Lig'in 32. haftasında küme düşme potasında yer alan takımlardan Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü sahada galibiyetle ayrıldı. Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1, Ankaragücü sahasında Antalyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği deplasmanda Alanya'tı 2-1 yendi.

Süper Lig'in 32. haftasında düşme potasını yakından ilgilendiren maçlarda, son sıralardaki takımlar sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

GENÇLER SERİYE BAĞLADI

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek kümede kalma yolunda kritik bir üç puanın sahibi oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mattias Johansson ve 82. dakikada Bogdan Stancu kaydetti. Alanyaspor'un tek golü 37. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Fenerbahçe'den sonra Alanyaspor'u da deplasmanda yenerek üst üste iki dış saha maçında galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 30'a yükseltti. Arka arkaya iki lig maçını kaybeden Alanyaspor 49 puanda kaldı.

Düşme potasında yüzler güldü! Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü haftayı kayıpsız geçti

KRİTİK GALİBİYET

Süper Lig'de küme düşme potasında bulunan Ankaragücü, sahasında Antalyaspor'u 1-0 yendi. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 82. dakika Borven kaydetti. Ankaragücü bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı. Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.

Düşme potasında yüzler güldü! Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü haftayı kayıpsız geçti

BAŞAKŞEHİR SONRADAN AÇILDI

Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın gollerini 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87'de Ömer Ali Şahiner ve 90. dakikada Aleksic attı. Konuk ekibin tek golü ise 71. dakikada Adem Büyük'ten geldi. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 33'e yükseltirken Yeni Malatyaspor 32 puanda kaldı.

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