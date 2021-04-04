Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, "Oyunun içine etti" dedi!

Bu sezon yoluna 5. teknik direktörüyle devam eden Erzurumspor'un galibiyet hasretini Yılmaz Vural da dindiremedi. Konyaspor, küme düşme hattındaki rakibini 2-1 yenerek formunu devam ettirdi. Hakem Alper Saka'nın 90+6'da Erzurumspor'a verdiği penaltı kararı, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi. 63 ay sonra Süper Lig'de takım çalıştan Vural'ın ilk heyecanı hüsranla bitti. Maç sonu demecinde Vural, yine aynı formundaydı. Deneyimli hoca rakip kaleci için "Zamana oynadı, oyunun içine etti" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Erzurumspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazanıp son 3 maçta hanesine 7 puanı yazdırmayı başardı. Ligde 6 maçtır kazanamayan ve milli takım arasında Mesut Bakkal ile yollarını ayırıp, sezona Yılmaz Vural ile devam eden Erzurumspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Dadaşlar son galibiyetini 12 Şubat'taki Rizespor maçıyla aldı. 63 ay sonra Süper Lig'de Erzurum ile ilk heyecanını yaşayan Vural, sahadan istediği sonuçla ayrılamadı.

"OYUNUN İÇİNE EDİYORLAR"

Yılmaz Vural, maç sonunda takımının performansını beğendiğini söylerken, Konya'nın kalecisi Sehic hakkında ise "Bu sonuçla büyük yara aldık. Kazansaydık her şey başka olacaktı. Oyunun büyük bölümünde biz hakimdik ama rakip zamana oynuyor. Kaleci pas vermiyor, adeta oyunun içine ediyorlar" dedi

TEK GOL DA COSTA'DAN GELDİ

Konyaspor'un gollerini 9. dakikada Milosevic ve 44. dakikada Abdülkerim kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ise 15. dakikada Da Costa'dan geldi. Konya'da 26. dakikada kazandığı penaltıda ilk golün asistini yapan Cikalleshi topu üstten auta gönderdi.

HAFTAYA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 27 puanla küme düşme hattında kalırken, konuk takım ise 39 puana yükselerek maç fazlasıyla 11. sıraya çıktı. 33. haftada Erzurumspor, çarşamba günü saat 16.00'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor da aynı gün aynı saatte Ankaragücü'nü konuk edecek.