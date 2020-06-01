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Dursunbey Belediyespor altyapısı yıldız futbolcu yetiştirmeye devam ediyor

Dursunbey Belediyespor altyapı takımında yetişen, Beşiktaş ve Bursaspor takımlarında profesyonelliğe yükselen milli futbolcular Halil ve Ahmet Çağrı Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı ziyaret ettiler.

Dursunbey Belediyespor altyapısı yıldız futbolcu yetiştirmeye devam ediyor
01.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:33

Dursunbey Belediyespor altyapı takımında yetişen, Beşiktaş ve Bursaspor takımlarında profesyonelliğe yükselen milli futbolcular Halil ve Ahmet Çağrı Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı ziyaret ettiler. Takımlarında başarılı bir grafik çizen ve a takım kadrosuna çağrılan iki futbolcuyu kutlayan Başkan Bahçavan, profesyonel futbol hayatlarında da başarı diledi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana spora ve sporcuya destek olan ve Dursunbey Belediyespor altyapı takımının kurulması talimatını Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, spora yapılan yatırımların olumlu sonuçlarını almaya başladı. Dursunbey Belediyespor altyapı takımında 4 yıl forma giyen ve lisanslarını alan defans oyuncusu Halil Duman Beşiktaş'a, kaleci Ahmet Çağrı Güney ise Bursaspor'a transfer olmuşlardı. Bulundukları kulüplerde başarılı bir grafik çizen iki futbolcuda profesyonel futbolculuğa yükselerek a takımlarda idmana başladı.

Koronavirüs salgını sebebi ile idmanlara ara veren iki futbolcu bu arayı değerlendirerek eski takımlarını ziyaret ettiler. Kulüp başkanı Yusuf Turhan ile birlikte Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı makamında ziyaret eden futbolcular, kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Bahçavan'a teşekkür ettiler. Belediye olarak her zaman spor'a ve sporcuya destek olduklarını ifade eden Başkan Bahçavan, Dursunbeyli gençlerin önemli kulüplerde başarı elde etmesinin kendilerine ve İlçe halkına çok büyük mutluluk vesilesi olduğunu söyledi. Altyapı takımına destek olan ünlü futbolcu İlkay Gündoğan'a ve menajeri İrfan Gündoğan'a da teşekkür eden Başkan Bahçavan, genç futbolculara profesyonel futbol hayatlarında başarı diledi.

Ziyaretin ardından konuşan Belediyespor Başkanı Yusuf Turhan, iki sporcunun da bir birinden değerli olduğunu ve önümüzdeki yıllarda bu futbolcuları daha iyi yerlerde göreceklerine inandığını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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