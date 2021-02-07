Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da tamamlandı

07.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:06
Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da tamamlandı

Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da yapıldı.

Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da yapıldı.

Seyhan Baraj Gölü'nde, Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona 15 kulüpten 106 sporcu katıldı.

İki gün süren yarışmalar sonucunda, Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım aday kadrosuna belirlendi ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) sporcu seçildi.

Yarışlar sonucunda aday kadro şu şekilde oluştu:

23 yaş altı erkekler K1

1. Faruk Demir

2. Göktürk Korkmaz

3. Hayati Kerem Şen

4. Arda Kırımlı

5. Baran Demir

6. Abbas Anıl Şen

Genç erkekler K1

1. İdlis Şentürk

2. Emircan Ayaklı

3. Alper Akbulut

4. Burak Tarhan

5. Emir Taha Keçeli

Yıldız erkekler K1

1. Muhammet Ali Masat

2. Taha Erkam Usta

3. Kıraç Tiniz

4. Muhammet Tahir Şahin

5. Emrullah Demir

Kadınlar 23 yaş altı, genç ve yıldız K1 aday kadrosunun 2 gün sonra açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Çiğdem Karaaslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Sezen Aksu Özcan Deniz
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Sel Derbi Antalya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 16:12:34. #1.16#
title