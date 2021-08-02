Dünyanın üçüncü büyük şirketi Saudi Aramco'nın Bitcoin madenciliğine gireceği iddiası
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Dünyanın üçüncü büyük şirketi Saudi Aramco'nın Bitcoin madenciliğine gireceği iddiası

Dünyanın üçüncü büyük şirketi Saudi Aramco'nın Bitcoin madenciliğine gireceği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Ekonomi

Dünyanın en büyük üçüncü şirketi olan Saudi Aramco'nın Bitcoin madenciliğine gireceği iddiası gündeme gelmişti. Aramco şirketinin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Petrol devi Saudi Aramco'nın Bitcoin madenciliği alanında faaliyete başlayacağı yönünde çeşitli haberler gündeme gelmişti.Dünya gündemine oturan bu gelişmelerin ardından açıklama yapan şirket, haberleri yalanladı.

''GERÇEKLİKTEN UZAKTIR''

Aramco yetkilileri, Bitcoin madenciliği yapmayacaklarını duyurdu. Forexlive'de yer alan habere göre şirketten yapılan açıklamada "Aramco'nun Bitcoin madencilik faaliyetine gireceği iddiaları tamamen gerçeklikten uzaktır" denildi.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Dünyanın üçüncü büyük şirketi Saudi Aramco'nın Bitcoin madenciliğine gireceği iddiası
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Dünyanın en büyük üçüncü şirketi olan Saudi Aramco'nın Bitcoin madenciliğine gireceği iddiası gündeme gelmişti.

Aramco şirketinin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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