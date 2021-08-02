Dünyanın üçüncü büyük şirketi Saudi Aramco'nın Bitcoin madenciliğine gireceği iddiası

Dünyanın en büyük üçüncü şirketi olan Saudi Aramco'nın Bitcoin madenciliğine gireceği iddiası gündeme gelmişti. Aramco şirketinin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.