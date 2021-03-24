Dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı
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Dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı

24.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:36

Dünyanın en büyük tuval resmi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Leila Heller Gallery'de 62 milyon dolara satıldı. Satıştan elde edilen gelir hayır kurumlarına bağışlanacak.

Dünyanın en büyük tuval resmi, Dubai müzayedesinde 62 milyon dolara satıldı ve bu da onu en pahalı sanat eserleri arasına soktu. Jafri, bu eserle Jeff Koons, David Hockney ve dijital sanatçı Beeple'ın ardından yaşayan dördüncü en pahalı sanatçı oldu.

BASKETBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

"Journey of Humanity" yaklaşık olarak dört NBA basketbol sahası büyüklüğünde. Eser, Covid-19 salgınından etkilenen çocuklara para toplamak amacıyla İngiliz ressam Sacha Jafri tarafından yapıldı. Tamamlanması 7 ay süren tablo, 17 bin metrekare büyüklüğünde.

Sanat eseri, dünyanın en büyük sanat tuvali için Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor. Jafri, tuvalin dört bağlantılı bölüme ayrıldığını, ilki "Dünyanın ruhunu" temsil ettiğini ve diğerlerinin doğaya, insanlığa ve daha geniş evrene atıfta bulunduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı

GELİR HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAK

Satıştan elde edilen gelir Dubai Cares, UNICEF, UNESCO ve Global Gift Foundation dahil olmak üzere çeşitli hayır kurumlarına aktarılacak.

Prens William ile birlikte seçkin İngiliz yatılı okulu Eton'da eğitim gören ressamın eserinin yeni sahibi Altius Gestion International Holding'in CEO'su Andre Abdoune, yaptığı basın açıklamasında, Jafri'nin tabloya koyduğu sevginin inanılmaz olduğunu söyledi. İş insanı, "Çocukken yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Hayatım boyunca çocuklara yardım etmeyi hedefledim" dedi.

Dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı
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