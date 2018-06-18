Dünyanın En Ateşli Hava Durumu Spikeri, Dünya Kupası İçin Canlı Yayında Tuhaf Bir Totem Denedi

Dünyanın çeşitli yerlerinde bol şans getirmeye yardımcı olan tuhaf ritüelleri duymuş olabilirsiniz. Dünyanın en ateşli hava durumu spikeri Yanet Garcia da ülkesi Meksika'nın Dünya Kupasında başarılı olması için ilginç bir totem denedi.

HER ŞEY MEKSİKA'NIN BAŞARISI İÇİN

Spor yorumcusu Enrique Bermudez de la Serna ve televizyon sunucusu Jorge Van Rankin, Meksika'ya Dünya Kupasında"şans" getirmek için yeni bir teknik keşfetti. Yanet Garcia'nın kalçasına tekme atan 2 adam, bunun ülkelerine başarı getireceğine inandıklarını söyledi.

"İYİ ŞANS İÇİN TEKME AT"

27 yaşındaki Yanet Garcia, Meksika'nın dünyaca ünlü kişiliklerinden birisi. Güzelliği ile ünü ülke sınırlarını aşan Garcia ile birlikte spikerlik yapan Van Rankin'in Serna'ya, "İyi şanslar için kalçasına bir tekme at" demesi üzerine usta yorumcu güzel sunucuya tekme attı.

İŞE YARADI

İki adam güzel sunucuyu tekmelemeden önce özür diledi. Garcia'nın totemi işe yaramış olacak ki Meksika grubun ilk maçında son dünya şampiyonu Almanya'yı 1-0 ile geçerek kupaya muhteşem bir zaferle başlangıç yaptı. Garcia galibiyeti Instagram'daki paylaşımlarıyla kutlamayı da ihmal etmedi.