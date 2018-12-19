Dünyadaki En Pahalı Kalem Tanıtıldı

Alman menşeli, mücevher, kalem ve saat gibi eşyalar üreten Montblanc, 1,9 milyon euroluk fiyatıyla dünyanın en pahalı kalemini tanıttı.

Özellikle ürettiği kalemlerle dünyaca üne kavuşan Almanya Hamburg merkezli Montblanc'ın CEO'su Nicolas Baretzki, dünyanın en pahalı kalemini tanıttı. Pekin'de tanıtımı yapılan üç adet dolma kalemin bir tanesinin 1 milyon 900 bin euro olduğu, kategorisindeki üç eşsiz parça olduğu, kalemlerin üzerine üç ejderha motiflerinin çizildiği, altı köşeli bir elmas, bir yakut ve bir safir ile donatıldığı belirtildi. - PEKİN

Kaynak: İHA