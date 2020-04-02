Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı
Her geçen gün vaka sayısı ve ölümlerin arttığı koronavirüste dünya genelinde iyileşen kişi sayısı da 200 bini aştı.
02.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:28
Her geçen gün vaka sayısı ve ölümlerin arttığı koronavirüste dünya genelinde iyileşen kişi sayısı da 200 bini aştı.
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Kaynak: Dunya.com