Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı Her geçen gün vaka sayısı ve ölümlerin arttığı koronavirüste dünya genelinde iyileşen kişi sayısı da 200 bini aştı.

Her geçen gün vaka sayısı ve ölümlerin arttığı koronavirüste dünya genelinde iyileşen kişi sayısı da 200 bini aştı. Kaynak: Dunya.com