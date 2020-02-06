: Dünyaca ünlü uygulama Airbnb, Kanada'da 25 yaş altına ev kiralamayı durdurdu

06.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:50

Türkiye'de de hizmet veren dünyaca ünlü ev kiralama uygulaması Airbnb Kanada'da 25 yaşın altındaki kişilere ev kiralama hizmeti vermeyeceğini açıkladı. Pilot uygulama Kanada'da başlarken kent merkezine yakın bölgelerde gürültü ve şiddet olaylarının artmasıyla birlikte 25 yaşın altındaki kişilere ev kiralanması yasaklandı.

"EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMAYA DEVAM EDECEK"

Eğer 25 yaşın altında olan bir kiracı hakkında çok fazla pozitif yorum varsa ev kiralamak tekrar düşünülebilecek. Financial Times'ta yer alan habere göre Airbnb tarafından yapılan açıklamada, "Kanada ve dünyada ek güvenlik önlemleri alınmaya devam edilecektir" ifadesi kullanıldı. Airbnb'nin şirket değerinin 30 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

MALİYE TAKİP EDİYOR

Airbnb Türkiye'de de hizmet veriyor. Maliye Airbnb üzerinden gelir elde edip bu geliri bildirmeyen mükellefleri takip etmeye çalışıyor.

Haber Videosu