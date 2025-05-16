Yunanistan Türk vatandaşlarına verilen vize ücretlerine zam yaptı

Yunanistan Türk vatandaşlarına verilen vize ücretlerine zam yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunan adalarına kapı vizesi ücretine yüzde 42 zam geldi, 2025 sezonunda yetişkinler için vize bedeli 85 Euro oldu. Yeni dönemde kapı vizesiyle ziyaret edilebilecek ada sayısı 10'dan 12'ye çıkarıldı.

Türk vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Yunan adalarına kapı vizesi uygulamasında 2025 sezonu önemli bir değişiklikle başladı. Geçtiğimiz yıl 60 Euro olan kapı vizesi ücreti, yüzde 42 oranında artarak 85 Euro'ya (yaklaşık 3700 TL) yükseldi. Yeni düzenlemeyle birlikte, 0-18 yaş arası çocuklar için de özel bir tarife uygulanacak ve bu yaş grubundaki ziyaretçilerden 20 Euro (870 TL) alınacak.

KAPIDA VİZEYLE ZİYARET EDİLEBİLECEK ADA SAYISI ARTTI

Vize ücretindeki artışa rağmen kapı vizesi ile gidilebilecek Yunan adalarının sayısı da artırıldı. Önceki yıllarda 10 ada vize uygulamasına dahilken, bu yıl Patmos ve Semadirek adalarının da eklenmesiyle sayı 12'ye çıkarıldı. 2025 sezonunda bu uygulama Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis'in yanı sıra artık Patmos ve Semadirek için de geçerli olacak.

2.3 MİLYON KİŞİLİK TRAFİK, 1 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin çeşitli limanlarından Yunan adalarına 2024 yılı boyunca toplam 17 bin 288 sefer düzenlendi. Bu seferlerde 2.3 milyon kişi karşılıklı olarak taşındı. Yalnızca Türkiye'den çıkan seferlerle 1 milyon 150 bin yolcu Yunan adalarını ziyaret etti. Ağustos 2024, 296 bin 980 yolcu ile rekor seviyeye ulaştı; onu temmuzda 236 bin ve eylülde 208 bin ziyaretçi izledi.

TÜRK TURİSTLERİN GÖZDESİ: KOS, RODOS VE SAKIZ

2024 sezonunda en çok tercih edilen Yunan adası Kos oldu. Bodrum'dan 340 bin 303, Kuşadası'ndan 2 bin 493 yolcu Kos'a gitti. İkinci sırada Rodos Adası yer aldı; Bodrum'dan 2 bin 15, Marmaris'ten 184 bin 665, Fethiye'den ise 48 bin 409 yolcu Rodos'u tercih etti. Üçüncü sırada yer alan Sakız Adası ise özellikle Çeşme çıkışlı seferlerde öne çıktı: 195 bin 618 kişi Sakız'a seyahat etti.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Dünya
Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna masaya oturuyor

Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'da kurulacak masada
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum

Trump'ın İstanbul ikilemi! Son açıklaması kafaları iyice karıştırdı
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller! Bir kademe kısalabilir
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Eyvah Eyvah bunu Bodrum işletmeleri falan duymasın çok ucuzlar ya zam yaparlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Caddeleri sel bastı, araçlar sulara kapıldı
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza

Bir zamanların dünyanın en iyi sol bekinden 2 yıllık imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.