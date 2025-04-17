Venedik'e 5 euroluk giriş ücreti uygulaması tekrar başlıyor

Venedik yönetimi, şehrin tarihi ve kültürel mirasını korumak için çok konuşulan önlemini yine devreye alıyor. İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kenti, şehri günübirlik ziyarete gelen turistlere yönelik 25 Nisan 2024 tarihinde 5 euroluk 'giriş ücreti' uygulaması başlatmıştı.

Temmuz 2024'te sonlandırılan deneme uygulamasının ardından yarın itibariyle 'giriş ücreti' (18 Nisan 2025) uygulaması yeniden başlayacak. Bu yılki uygulamanın en önemli yeniliği ise son anda günübirlik gezi yapmak isteyenlerden iki katı ücret alınacak olması.

ŞEHİR TURİSTLER ÜZERİNDEN REKOR GELİR ELDE ETTİ

Aşırı turizmle mücadele için bu uygulamayı başlatan Venedik, dünyada giriş ücreti alan ilk büyük turizm şehri olmuştu. Bu uygulamanın şehri ziyaret edenlerin sayısına pek bir etkisi olmasa da beklenen daha fazla para kazanıldı. Geçen yıl 29 günde kent merkezine giriş ücreti ödemesi gereken yaklaşık 440 bin kişi girişi yaptı ve toplamda 2.4 milyon euro civarı gelir elde edildi. Bu yıl, çevrimiçi olarak da ödenebilen bu ücret 5 euro olarak kalacak, ancak seyahatten üç gün önce alınan biletlerin fiyatı iki katına çıkacak.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Venedik'te bir gecelik konaklama yapacaklar ve 14 yaş altındaki çocuklar 5 euroluk giriş ücretini ödemiyor. Bölge sakinleri ya da kentte çalışanlar ve eğitim alanlar gibi bazı kategoriler ücretten muaf tutuldu. Geçen sene Venedik ve bölgesine rekor sayıda ziyaretçi geldi, şehrin tarihi merkezini ziyarete gelen 3,9 milyondan fazla kişi gece konakladı. Diğer yandan her yıl yaklaşık 30 milyon kişi Venedik'i ziyaret ediyor.