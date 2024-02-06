Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Cibuti'de Altyapı ve Ekipman Bakanı ile Görüştü

Cibuti'de resmi temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti Altyapı ve Ekipman Bakanı Hassan Houmed Mohamed ile görüştü.

Uraloğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cibuti Altyapı ve Ekipman Bakanı Sayın Hassan Houmed Mohamed ile bir araya geldik. Görüşmemizde, altyapı yatırımlarının artmasıyla Cibuti'nin gelişmişlik ve modernizasyon sürecinde Türkiye ile yapılabilecek iş birliği imkanlarını ve projeleri ele aldık. Ülkemiz için, Cibuti'nin ticari ve ekonomik boyutunun ötesinde bir manası daha var; o da 400 yıllık kardeşlik ve dostluk bağımızın güçlenmesidir" dedi.