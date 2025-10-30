Haberler

Ukrayna'da Rus İHA ve Füze Saldırıları: 2 Ölü, Sivil Altyapıya Zarar

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun ülkeye 650'den fazla İHA ve 50'den fazla füze ile saldırdığını açıkladı. Saldırılarda Zaporijya'da sivil altyapılara zarar verildi, 5'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 650'den fazla İHA ve 50'den fazla füze ile saldırdığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların saldırılarda 650'den fazla İHA kullandığını ve balistik ile hipersonik dahil 50'den fazla farklı tip füze fırlattığını belirtti. Hava saldırıları sonucu Zaporijya kentinde bazı apartmanlar ve bir yurt dahil sivil altyapıların hasar gördüğünü, 5'i çocuk 2 kişi hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kesinti yaşanan bölgelerde elektrik ve su temininin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını 'hayata karşı bir terör savaşı' olarak nitelendirdi. Zelenskiy, "Rusya'nın petrol ve gaz endüstrisi, finans sistemi ile bu savaşı finanse edenlere yönelik ikincil yaptırımlar yoluyla baskıyı artırmak için yeni adımlar atılması gerekiyor. Barış için çalışan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


