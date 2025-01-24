Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Suriye'de 24 yıllık Beşar Esad iktidarının devrilmesinin ardından Suriye'de yönetimi devralan geçici hükümetin 11 Ocak 2025 itibarıyla gümrük vergileriyle ilgili tek tip vergi sistemine geçmişti. Bu da Türkiye'den gönderilen ürünlerin gümrük tarifelerinde yüzde 300 ile 500 arasında bir artış yaşanmasına neden olmuştu. Yüksek vergi nedeniyle sınır kapısı önünde tır kuyruklarını oluşması sonrası devreye giren Ticaret Bakanlığı'nın temasları sonrası Suriye ile Türkiye arasındaki ticarette 5 maddelik yeni bir yol haritası belirlendi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Aralık 2024'te Suriye'de eski rejimin yıkılmasıyla halkın özgürlüğe kavuşması sürecindeki yeni dönemde iki ülke ilişkilerinde büyük ilerleme sağlandığı belirtildi. Bu kapsamda Suriye'nin en büyük ticaret ortağı olan Türkiye ile bu ülke arasındaki dış ticaret ilişkilerinde de yeni dönemin başladığı aktarılan açıklamada, "Artık Türk ürünleri sadece kuzeyde barış harekatlarımızla özgürlüğe kavuşan bölgelerde değil, bütün Suriye topraklarının ve halkının tamamına ulaşabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"YANLIŞ ANLAŞILMALAR ORTAYA ÇIKTI"

Açıklamada, Suriye'deki yeni hükümetin 11 Ocak'ta yürürlüğe koyduğu tüm komşu ülkeler ve bütün dünya ülkeleri için ortak ve tek gümrük rejiminin uygulanmasıyla başlayan süreçte bazı yanlış anlaşılmaların ortaya çıktığına dikkat çekildi. Bu nedenle Suriyeli yetkililerle video konferans yoluyla görüşmeler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında ilgili teknik kurmaylardan oluşan heyetimiz, 23 Ocak'ta Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşunu gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) ile ulaştı. Heyet, Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Mahir Halil el-Hasan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Duhan ile Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ile Şam'da bir araya geldi" denildi.

5 MADDELİK YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Görüşmelerde, Türkiye ile Suriye arasındaki mevcut durumun yanı sıra ticari ilişkilerde atılacak adımlar ve gümrük konularının ele alındığına vurgu yapılarak önümüzdeki döneme ilişkin 5 maddelik bir yol haritasının belirlendiği ifade edildi.

1- GÜMRÜK VERGİLERİNİN REVİZYONU

11 Ocak 2025'ten itibaren Suriye tarafınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

2- SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

2011 yılında askıya alınmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA), daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalındı.

3- EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ

Suriye ekonomisinin yeniden canlanması için sanayi ve tarım ürünleri ticareti, transit taşımacılık, ikili taşımalar, müteahhitlik ve gibi alanlarda iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Türk firmalarının Suriye'nin imarında kilit rol oynayacağı, Suriye sanayiinin ayağa kalkınmasında öncü oynayacakları Suriye tarafından ifade edildi.

4- TÜRK FİRMALARININ TÜM SURİYE SATHINDA YENİDEN İMAR ALANI, İŞ VE PROJELERE KATILIMI

Bugüne kadar Suriye'nin sadece belirli bölgelerine hizmet sunan Türk firmalarının, yeni dönemde tüm ülke genelinde faaliyet göstermesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri için Suriye yönetimi ile koordinasyon sağlanacak.

5- SINIR KAPILARINDA VE GÜMRÜK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Suriye ile ticari geçiş noktalarında artan trafiğin daha hızlı ve verimli şekilde yönetilmesi için mevcut koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

İşte yapılan o açıklama;