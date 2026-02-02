Haberler

Trump: Petrol tedarikiyle ilgili Küba ile görüşmeler başladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesine yönelik görüşmelerin başladığını duyurdu ve iki ülke arasında bir anlaşma olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine giderken gazetecilerin Güney Amerika ile ilgili sorularını cevapladı. Trump, Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüğünü belirterek, "Küba ile petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmeler başladı. İnsani bir kriz olmasına gerek yok. Muhtemelen bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba yeniden özgür olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

