Trump'ın Yemin Töreninde Eski Başkanlar ve Teknoloji Milyarderleri Bir Araya Geldi

47'inci ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine eski ABD başkanlarından teknoloji milyarderlerin çok sayıda isim katıldı.

Törende öne çıkan bazı karelerden renkli bir derleme:

Melania Trump, yemin törenine First Lady stilinin tüm ayırt edici özelliklerini taşıyan bir kıyafetle katıldı. Keskin çizgiler, sivri topuklu ayakkabılar ve şapka vurgusuyla aynı anda hem ciddi hem de şık görünüyordu.

Eski First Lady Jill Biden koyu eflatun tonlarındaki kiıyafetiyle mavi renkli giyim çizgisine tutarlı bir görüntü verdi.

Mavi, Biden ailesini sembolize eden renkleri ve son dört yıllık yönetimi temsil ediyor.

Jill Biden, 2021'de eşinin yemin töreninde özel tasarım Swarovski kristalleriyle işlenmiş bir mavi bir ceket giymişti. Tasarımcısının bundan sonra satışlarını beş katına çıkardığı bildirilmişti.

Biden çifti, Amerikan rüyasıyla eşanlamlı olarak görülen, Ralph Lauren'den giyinmişti.

Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump, Melania Trump'ın resmi görünümlü renk paletine uyumlu olarak, zümrüt yeşili etek takım elbisesini aynı renkli şapkasıyla kombin yapmıştı.

Belden oturtmalı ceketin altında görece kabarık eteği, lüks markası Dior'un İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra modada yeni bir dönemi başlatan göz alıcı New Look'undan ilham alıyordu.

Eski başkanlar ve teknoloji milyarları da törendeydi

Eski ABD başkanlarından Trump'ın yörüngesindeki teknoloji milyarderlerine çok sayıda önemli isim sabah saatlerinden itibaren yemin töreni etkinliklerine katıldı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Apple CEO'su Tim Cook ve Google CEO'Su Sundar Pichai törende görüntülenen isimler arasındaydı.

Bu isimlerin çoğu, Trump'a ilk döneminde iklim değişikliği ve göç gibi konularda eleştiriler yöneltmişlerdi.

Medya patronu Rupert Murdoch, FIFA başkanı Gianni Infantino ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, Trump'ın yemin töreninden önce St Jonh's kilisesinde yapılan ayinde görüntülendi.

Bazı teknoloji milyarderleri, Trump'ın yemin töreninin özel davetlileri arasındaydı. Bunlar arasında yakın danışmanı SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk da vardı.

ABD'deki yasağın etkileriyle boğuşan TikTok'un CEO'su Shou Zi Chou'nun yanı sıra OpenAI'den Sam Altman ve Uber'den Dara Khosrowshahi'nin de törene katılan isimler arasındaydı.