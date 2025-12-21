Haberler

ABD'nin San Francisco kentinde geniş çaplı elektrik kesintisi

ABD'nin San Francisco kentinde geniş çaplı elektrik kesintisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

San Francisco'da meydana gelen büyük elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 130 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kentin Acil Durum Yönetimi vatandaşlara seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ABD'nin San Francisco kentinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 130 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

ABD'nin San Francisco kentinde, şehrin önemli bir bölümünü etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti nedeniyle yaklaşık 130 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı, toplu taşımada aksamalar meydana geldiği bildirildi.

San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı'ndan yapılan açıklamada, kent genelindeki ulaşım sorunlarına dikkat çekilerek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Konuya ilişkin kentin elektrik sağlayıcısı şirketinden yapılan son açıklamada ise yaklaşık 95 bin ev ve iş yerine yeniden elektrik sağlandığı, yaklaşık 35 bin ev ve iş yerinin de hala elektriksiz durumda olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar

Bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
title