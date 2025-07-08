San Fermin Festivalinde Boğa Koşularında 8 Yaralı

San Fermin Festivalinde Boğa Koşularında 8 Yaralı
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İspanya'nın Pamplona şehrindeki geleneksel San Fermin Festivali'nde, boğa koşusu sırasında boğalardan biri katılımlara saldırdı ve 8 kişi yaralandı.

İSPANYA'daki geleneksel San Fermin Festivali kutlamasında gerçekleştirilen boğa koşularında 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya'nın Pamplona şehrinde gerçekleştirilen San Fermin Festivali'nde boğa koşusu sırasında boğalardan biri etkinliğe katılanlara saldırdı. Festivalin 2'nci gününde yaşanan olayda 8 kişi yaralandı.

Pamplona'da her yıl düzenlenen boğa koşularında hayvanlar önce sokaklara salınıyor ve yaklaşık 4 bin kişi 3 dakika süren etkinlikte 850 metre boyunca boğalarla güreşin yapılacağı arenaya koşuyor. San Fermin Festivali kapsamında sabah saatlerinde boğa koşuları ve öğle saatlerinde boğa güreşleri yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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