Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus kripto para girişimcisi Roman Novak ve eşi Anna Novak, yatırımcılarla görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittikten sonra kayıplara karıştı. Çiftin şoförü, onları göl kenarındaki bir otoparka bıraktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

VİLLADA ÖLÜ OLARAK BULUNDULAR

Yaklaşık bir ay süren arama çalışmalarının ardından, çiftin cesetleri kiraladıkları villada bulundu. BAE polisi, olayla bağlantılı oldukları belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

FİDYE İDDİASI

Soruşturma kapsamında, çiftin fidye amacıyla kaçırıldığı, ancak "milyar dolar değerinde olduğu düşünülen kripto cüzdanlarının" boş çıkmasının ardından öldürüldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.