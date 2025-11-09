Haberler

Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu
Güncelleme:
Rus milyarder kriptocu Roman Novak ve eşi Anna, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kiraladıkları villada ölü olarak bulundu. Çiftin fidye amacıyla kaçırıldıkları ancak kripto cüzdanlarının boş çıkmasının ardından öldürüldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.

  • Rus kripto para girişimcisi Roman Novak ve eşi Anna Novak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kiraladıkları villada ölü bulundu.
  • BAE polisi, olayla bağlantılı oldukları belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.
  • Soruşturma kapsamında, çiftin fidye amacıyla kaçırıldığı ve kripto cüzdanlarının boş çıkmasının ardından öldürüldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Rus kripto para girişimcisi Roman Novak ve eşi Anna Novak, yatırımcılarla görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittikten sonra kayıplara karıştı. Çiftin şoförü, onları göl kenarındaki bir otoparka bıraktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

VİLLADA ÖLÜ OLARAK BULUNDULAR

Yaklaşık bir ay süren arama çalışmalarının ardından, çiftin cesetleri kiraladıkları villada bulundu. BAE polisi, olayla bağlantılı oldukları belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

FİDYE İDDİASI

Soruşturma kapsamında, çiftin fidye amacıyla kaçırıldığı, ancak "milyar dolar değerinde olduğu düşünülen kripto cüzdanlarının" boş çıkmasının ardından öldürüldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.

