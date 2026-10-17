Paris'te protestocular Macron'un istifasını istedi, onlarca kişi gözaltına alındı

Bugün Fransa genelinde artan yakıt fiyatları, hayat pahalılığı ve kötüleşen kamu hizmetlerine karşı düzenlenecek protestolara on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Paris'te yerel saatle 14.00'te (TSİ 15.00) büyük bir protesto planlanıyor. Başkentte sabah saatlerinde onlarca kişi gözaltına alındı ve çeşitli şehirlerde polis tarafından göz yaşartıcı gaz kullanıldığı bildirildi.Paris'teki BBC muhabirleri, protestocuların Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifa etmesini talep eden sloganlar attığını aktarıyor.Başkentte şimdiden işaret fişeklerinin atıldığını gösteren görüntüler var.Marsilya'dan gelen görüntüler de göz yaşartıcı gaz kullanıldığını gösteriyor.Bugünkü gösteriler, ülke genelinde üç haftadır devam eden öğrenci protestolarının ardından düzenleniyor.İşçi sendikaları, öğrenciler ve "Gilets jaunes" ("sarı yelekliler") hareketinin yükselen yakıt fiyatlarını, hayat pahalılığını ve okullar da dahil olmak üzere kötüleşen kamu hizmetlerini protesto etmek için bir araya gelmesiyle on binlerce kişinin sokağa çıkması bekleniyor.Bugünkü protestoyu organize eden Sarı yelekliler, 2018'de başlayarak bir yıldan uzun süre boyunca hayat pahalılığındaki artışları protesto etmişti.Bu, Fransa tarihinin en uzun soluklu protesto hareketlerinden biri haline gelmişti.Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, öğrenci hareketinin, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde manipüle edildiğini öne sürdü.