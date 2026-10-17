Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Paris'te protestocular Macron'un istifasını istedi, onlarca kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Paris'te protestocular Macron'un istifasını istedi, onlarca kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa genelinde yakıt fiyatları ve hayat pahalılığına karşı düzenlenecek protestolara on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Paris'te saat 14.00'te büyük bir gösteri planlanıyor; sabah onlarca kişi gözaltına alındı, çeşitli şehirlerde göz yaşartıcı gaz kullanıldığı bildirildi.

Bugün Fransa genelinde artan yakıt fiyatları, hayat pahalılığı ve kötüleşen kamu hizmetlerine karşı düzenlenecek protestolara on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Paris'te yerel saatle 14.00'te (TSİ 15.00) büyük bir protesto planlanıyor. Başkentte sabah saatlerinde onlarca kişi gözaltına alındı ve çeşitli şehirlerde polis tarafından göz yaşartıcı gaz kullanıldığı bildirildi.Paris'teki BBC muhabirleri, protestocuların Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifa etmesini talep eden sloganlar attığını aktarıyor.Başkentte şimdiden işaret fişeklerinin atıldığını gösteren görüntüler var.Marsilya'dan gelen görüntüler de göz yaşartıcı gaz kullanıldığını gösteriyor.Bugünkü gösteriler, ülke genelinde üç haftadır devam eden öğrenci protestolarının ardından düzenleniyor.İşçi sendikaları, öğrenciler ve "Gilets jaunes" ("sarı yelekliler") hareketinin yükselen yakıt fiyatlarını, hayat pahalılığını ve okullar da dahil olmak üzere kötüleşen kamu hizmetlerini protesto etmek için bir araya gelmesiyle on binlerce kişinin sokağa çıkması bekleniyor.Bugünkü protestoyu organize eden Sarı yelekliler, 2018'de başlayarak bir yıldan uzun süre boyunca hayat pahalılığındaki artışları protesto etmişti.Bu, Fransa tarihinin en uzun soluklu protesto hareketlerinden biri haline gelmişti.Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, öğrenci hareketinin, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde manipüle edildiğini öne sürdü.

BBC
Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor

Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Fatih Dönmez, Haberler.com'a açıkladı: Yunanistan'ın yıllık tüketimi kadar gaz üreteceğiz

"Yunanistan yıllık tüketimi kadar gaz üreteceğiz"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölüp ölüp diriliyordum

Bir günde 60'a yakın şok: Ölüp ölüp diriliyordum
Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber

Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli

Biri büyükşehir 9 başkan daha AK Parti'ye geçiyor! İsimleri bile belli
Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı

Canlı yayında muhabire büyük şok! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor

Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek

Pazartesi trafiğe açılıyor! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek