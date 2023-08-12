Talisca, şampiyonluk sonrası sahanın ortasına bayrak dikmeye çalışınca kavga çıktı

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Nassr'ın Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından sahada büyük bir kavga çıktı. Şampiyonluk coşkusunu sahanın ortasına bayrak dikerek kutlamak isteyen Anderson Talisca'nın bu hareketine Al Hilal oyuncularının müsaade etmemesi üzerine kavga çıktı. Diğer oyuncuların da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü.