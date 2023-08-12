Talisca, şampiyonluk sonrası sahanın ortasına bayrak dikmeye çalışınca kavga çıktı
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Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Nassr'ın Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından sahada büyük bir kavga çıktı. Şampiyonluk coşkusunu sahanın ortasına bayrak dikerek kutlamak isteyen Anderson Talisca'nın bu hareketine Al Hilal oyuncularının müsaade etmemesi üzerine kavga çıktı. Diğer oyuncuların da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü.
Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hial'i mağlup ederek kupaya uzanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın hareketi sonrası saha savaş alanına döndü.
KAVGA ÇIKTI
Jesus'un takımı Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın yapmaya çalıştığı hareket sonrası büyük kavga çıktı. Talisca, Al Nassr bayrağını orta sahaya dikmek istedi.
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Yıldız futbolcu Talisca'nın bayrak dikmesine müsaade etmeyen Al Hilal oyuncularıyla Brezilyalı futbolcu arasında kavga çıktı. Diğer oyuncuların da olaya karışmasıyla kavga bir anda büyüdü.