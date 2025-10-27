Haberler

Nürnberg Havalimanı'ndan Antalya'ya Yoğun İlgi

Güncelleme:
Nürnberg Havalimanı Müdürü Dr. Michael Hupe, Antalya'nın bu yıl sonbahar tatilinde 23 bin yolcu ile en popüler tatil destinasyonu olduğunu duyurdu. Nürnberg'den 2025 sonbahar okul tatili boyunca toplamda 140 bin yolcu bekleniyor.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)– Nürnberg Havalimanı Müdürü Dr. Michael Hupe " Nürnberg'in kardeş şehri Antalya bu yıl en popüler tatil destinasyonu oldu. Sonbahar okul tatilinde 23 bin yolcu Antalya'yı tercih etti." dedi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 2025 yılı sonbahar okul tatili (Herbstferien) 3 Kasım Pazartesi başlayıp 7 Kasım Cuma günü sona erecek. Nürnberg Havalimanı, tatil dönemi boyunca yaklaşık 140 bin yolcu ağırlamayı ve 950 kalkış ile iniş gerçekleştirmeyi planlıyor. Nürnberg Havalimanı Müdürü Dr. Michael Hupe, sonbahar tatilleriyle birlikte kış uçuş programının da başladığını belirterek, "Nürnberg'in kardeş şehri Antalya bu yıl en popüler tatil destinasyonu oldu. 23 bin yolcuyla listenin başında yer alan Antalya'yı, 13 binden fazla yolcuyla Mısır'ın Hurghada kenti ve 10 binin üzerinde yolcuyla Mallorca takip ediyor" dedi.

Dr. Hupe, Nürnberg'den 40'tan fazla direkt uçuş bulunduğunu ifade ederek, Mısır'a olan talebin özellikle dikkat çektiğini söyledi. 4 Kasım'dan itibaren Sharm el-Sheikh rotasının da uçuş programına eklendiğini belirten Hupe, Hurghada'ya ise haftada 20'ye kadar uçuş yapılacağını kaydetti.

Hupe, Türkiye, Kanarya Adaları ve İtalya gibi popüler tatil bölgelerine uçuşların sürdüğünü; şehir tatili yapmak isteyenler için Barcelona, Londra, Paris, Amsterdam ve İstanbul gibi metropollerin programda yer aldığını dile getirdi. Özellikle kış aylarında alışveriş gezileri için bu şehirlerin ideal olduğunu vurguladı.

Doğu Avrupa uçuşlarında da artış yaşandığını açıklayan Hupe, Wizz Air ile Romanya'nın Temeswar ve Bra?ov (Kronstadt) gibi yeni rotaların eklendiğini, ayrıca Moldovya, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'a düzenli uçuşların bulunduğunu aktardı.

Kaynak: ANKA / Dünya
