Naila Kiani, Kanchenjunga'nın Zirvesine Ulaşarak Tarih Yazdı

Naila Kiani, Kanchenjunga'nın Zirvesine Ulaşarak Tarih Yazdı
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Pakistanlı dağcı Naila Kiani, Kanchenjunga Dağı'nın zirvesine çıkarak, dünyanın en yüksek 14 zirvesinden 12'sine tırmanan ilk Pakistanlı kadın oldu. Tırmanışı, zorlu hava koşullarında gerçekleştirdi ve bu başarısını tüm kız çocuklarına ilham vermek için bir mesaj olarak değerlendirdi.

PAKİSTANLI dağcı Naila Kiani, Nepal'deki Kanchenjunga Dağı'nın zirvesine ulaşarak, dünyanın en yüksek 14 zirvesinden 12'sine tırmanan ilk Pakistanlı kadın oldu.

Pakistanlı kadın dağcı Naila Kiani, akşam saatlerinde başladığı tırmanışını sıfırın altına düşen derecelerdeki soğuk ve yoğun kar yağışı altında tamamlayarak Kanchenjunga'nın zirvesine ulaştı. Kiani, 8 bin 586 metre yüksekliğindeki Kanchenjunga'nın yanı sıra Everest, K2, Broad Peak, Nanga Parbat, Gasherbrum I ve II, Annapurna, Lhotse, Manaslu, Makalu ve Cho Oyu zirvelerine de tırmanarak, dünyanın en yüksek 14 zirvesinden 12'sine ulaştı.

Zirveden inişinin ardından açıklama yapan Kiani, "Bu zirve yalnızca kişisel bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Pakistan'daki ve dünyanın dört bir yanındaki tüm kız çocukları ve kadınlara bir mesaj. Sandığınızdan daha güçlüsünüz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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