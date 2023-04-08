Milyarderle lüks seyahatlere çıkan ABD Yüce Mahkeme Yargıcından savunma

ABD'de milyarder bir iş insanıyla yirmi yıldan fazla bir süre boyunca lüks seyahatlere çıkarak 'pahalı hediyeler' kabul ettiği iddia edilen ABD Yüce Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, dün savunma açıklaması yaptı.

ABD'de milyarder bir iş insanıyla yirmi yıldan fazla bir süre boyunca lüks seyahatlere çıkarak 'pahalı hediyeler' kabul ettiği iddia edilen ABD Yüce Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, dün savunma açıklaması yaptı. Yargıç Thomas, iş insanının yakın arkadaşı olduğunu ve Yüksek Mahkemenin etik kurallarını bozmadığını savundu.

ABD merkezli internet haber kanalı ProPublica'nın 6 Nisan tarihli makalesinde, Teksaslı emlak milyarderi ve Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçısı Harlan Crow'un masraflarını karşıladığı lüks seyahatlere çıkmakla suçlanan ABD Yüce Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, bugün savunma açıklaması yaptı. Yargıç Thomas açıklamasında şu ifadelere yer verdi;