Milyarderle lüks seyahatlere çıkan ABD Yüce Mahkeme Yargıcından savunma
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ABD'de milyarder bir iş insanıyla yirmi yıldan fazla bir süre boyunca lüks seyahatlere çıkarak 'pahalı hediyeler' kabul ettiği iddia edilen ABD Yüce Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, dün savunma açıklaması yaptı.
ABD'de milyarder bir iş insanıyla yirmi yıldan fazla bir süre boyunca lüks seyahatlere çıkarak 'pahalı hediyeler' kabul ettiği iddia edilen ABD Yüce Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, dün savunma açıklaması yaptı. Yargıç Thomas, iş insanının yakın arkadaşı olduğunu ve Yüksek Mahkemenin etik kurallarını bozmadığını savundu.
ABD merkezli internet haber kanalı ProPublica'nın 6 Nisan tarihli makalesinde, Teksaslı emlak milyarderi ve Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçısı Harlan Crow'un masraflarını karşıladığı lüks seyahatlere çıkmakla suçlanan ABD Yüce Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, bugün savunma açıklaması yaptı. Yargıç Thomas açıklamasında şu ifadelere yer verdi;"Harlan ve Kathy Crow en yakın dostlarımız arasında ve biz yirmi beş yılı aşkın süredir arkadaşız. Arkadaşların yaptığı gibi, onları tanıdığımız çeyrek yüzyıldan fazla bir süre boyunca bir dizi aile gezisinde onlara katıldık.'KİŞİSEL MİSAFİRPERVERLİĞİN BİLDİRİLMESİ GEREKMEZ'Mahkemedeki görev süremin başlarında, meslektaşlarımdan ve yargıdaki diğer kişilerden rehberlik istedim ve Mahkeme ile işi olmayan yakın kişisel arkadaşlarımın bu tür kişisel misafirperverliğinin bildirilmesinin gerekmediği (bana) söylendi."YILLIK MAAŞI 285 BİN DOLARProPublica'nın haberinde Yargıç Thomas'ın, Harlan Crow ile her yıl çıktığı lüks tatiller, özel jet ve yatlarla seyahatler arasında 2019 yılında Endonezya'ya yaptığı seyahatin maliyetinin kendisinin ödemesi durumunda toplam maliyetin 500 bin dolar olacağının altı çizildi. Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanı Başkanı George W. Bush tarafından atanan Yargıç Thomas'ın yıllık kazancı ise 285 bin dolar olduğu belirtildi.