Haberler

Macaristan'da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Macaristan'da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 8 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan'ın Tiszaujvaros kentinde MOL şirketine ait petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yetkililer çevresel tehdit olmadığını açıkladı.

MACARİSTAN'ın Tiszaujvaros kentinde bulunan bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Macaristan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Tiszaujvaros kentinde faaliyet gösteren petrol ve gaz şirketi MOL'e ait petrokimya üssünde bir patlama yaşandı. Olayın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Macaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Istvan Kapitany, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 08.47'de, 'Olefin-1' tesisinin yeniden başlatılmaya hazırlandığı sırada meydana geldiğini doğruladı. Bakan Kapitany, kazada en az bir kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğunluğu yanık tedavisi gören yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve helikopterle Debrecen'deki bir hastaneye sevk edildiğini, diğer 7 kişinin ise hafif yaralandığını aktardı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar da sanal medya üzerinden bir taziye mesajı yayımlayarak, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Başbakan Magyar, MOL Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zsolt Hernadi ile Bakan Kapitany'nin olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktığını ifade etti.

ÇEVRESEL TEHDİT BULUNMUYOR

Olayın ardından Tiszaujvaros Belediye Başkanı Gyorgy Fulop, kamuoyunda oluşan çevresel güvenlik endişelerine yanıt verdi. Bölge sakinlerinin özel bir koruyucu önlem almasına gerek olmadığını belirten Fulop, afet yönetimi yetkililerince sevk edilen mobil laboratuvarın yaptığı ölçümlerde, havadaki tehlikeli madde konsantrasyonunun güvenlik sınırlarını aşmadığını ve çevre halkı için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ilk bulgular patlamanın tesisteki bir piroliz benzini hattından kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. MOL şirketi, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?

Aracı isme canlı yayında zor soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

Verdiği karar koca ülkeyi salladı! Ya tarih olacak ya da tarih yazacak
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Fener taraftarından 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' tezahüratı

Hepsi birden aynı sloganı attı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
25 yıllık sır çözüldü! Hande Çinkitaş cinayetinde baba tutuklandı

25 yıllık sır çözüldü! Küçük Hande'nin katili en yakını çıktı