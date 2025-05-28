Küresel Isınma Tahminleri: Sıcaklıklar Rekor Seviyelere Çıkabilir

Küresel Isınma Tahminleri: Sıcaklıklar Rekor Seviyelere Çıkabilir
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Dünya Meteoroloji Örgütü, önümüzdeki 5 yıl içinde sıcaklıkların rekor seviyelerde veya yakınında seyredeceğini açıkladı. 2025-2029 döneminde sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üstüne çıkma ihtimali %86.

DÜNYA Meteoroloji Örgütü, küresel iklim tahminlerine göre, önümüzdeki 5 yıl boyunca sıcaklıkların rekor seviyelerde veya bu seviyelere yakın düzeylerde seyretmesinin beklendiğini duyurdu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), gelecek 5 yıldaki sıcaklık tahminlerine ilişkin ortak bir rapor yayımladı. Raporda, "Küresel iklim tahminleri, gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın kalmasının beklendiğini gösteriyor. Bu da iklim risklerini ve bunun toplumlar, ekonomiler ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerini artırıyor. 2025 ila 2029 yılları arasındaki her yıl için yıllık ortalama küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 yıllarındaki (sanayi öncesi dönem) ortalamadan 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, gelecek 5 yılda en az 1 yılın sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üstünde olma ihtimalinin yüzde 86 olduğu kaydedilerek, 2025-2029 yılları arasındaki 5 yıllık ortalama ısınmanın 1,5 dereceden fazla olma ihtimalinin yüzde 70 olarak tahmin edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Isınmanın her bir ek derecesi daha zararlı sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buz tabakalarına, deniz buzuna ve buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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