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Küba'da ulusal elektrik sistemi çöktü

Küba'da ulusal elektrik sistemi çöktü
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Küba'da ulusal elektrik sisteminin devre dışı kalmasıyla ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer neden araştırılıyor.

KÜBA'da ulusal elektrik sisteminin devre dışı kaldığı bildirildi.

Küba'da ulusal elektrik sisteminin tamamen devre dışı kalması sonucu ülke genelinde elektrikler kesildi. Küba Elektrik Birliği sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü ve güncel bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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