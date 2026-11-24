Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – Almanya'nın Köln kentindeki Ford fabrikasında, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk işçilerin de katılımıyla 24 saatlik uyarı grevi başlatıldı. IG Metall, yüzde 5 zam ve istihdam güvencesi talep ederken grev nedeniyle fabrikada üretim aksadı.

Almanya'nın Köln kentinde 1930'dan bu yana üretim yapan Ford fabrikasında işçiler, greve başladı. Alman metal işçileri sendikası IG Metall, çalışanların ücret artışı taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle grev kararı aldıklarını açıkladı.

Sendika, 12 aylık sözleşme dönemi için çalışanlara ve çıraklara yüzde 5 zam yapılmasını, düşük ücretli ve yarı zamanlı çalışanların koşullarının iyileştirilmesini talep ettiğini de bildirdi.

İşverenlerin teklifi ise 2027 yılının ortasında tek seferlik ödeme ve 2028 yılının ortasından itibaren yüzde 1,3 ücret artışı öngörüyor. Tatil ve Noel ikramiyeleri, çalışma saatleri ve mevcut hakların korunması da taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları arasında yer alıyor.

IG Metall sendikası, ücret artışının yanı sıra istihdamın güvence altına alınmasını ve fabrikaların geleceğine ilişkin bağlayıcı taahhütler verilmesini de istiyor.

Sendika, grevle işverenler üzerindeki baskıyı artırarak müzakerelerin yeniden başlamasını hedefliyor. IG Metall'in açıklamasına göre, geçtiğimiz cuma günü Almanya genelinde 100'den fazla iş yerinde 151 bin çalışan iş bıraktı.

Kaynak: ANKA